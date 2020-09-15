«Буду очень скучать». Шуньич попрощался с «Динамо»

Защитник Тони Шуньич попрощался с «Динамо». Ранее клуб объявил об уходе футболиста в китайский «Бэйцзин Гоань».

— Когда в первый раз говорил с «Динамо», знал, что это большой клуб в России, — приводит пресс-служба «Динамо» слова Шуньича. — Сразу понравилась идея с переходом. Тем более, после сложного периода в моей карьере, когда я полгода мало играл в «Палермо», в аренде. Здесь я возобновил карьеру, очень благодарен клубу за то, что мне дали шанс. Надеюсь, отблагодарил клуб за это игрой на поле.

В первый день были сборы в Австрии, в команде уже был мой хороший друг Антон Соснин, с которым мы играли в «Кубани». Он принял меня, познакомил с командой. Хороший коллектив. Мне стало комфортно и приятно.

Почему-то запомнилась самая первая игра, яркая, со «Спартаком», дерби. Болельщики, эмоции... Сразу почувствовал, что мне нравится в команде, почувствовал дух «Динамо», дух болельщиков. Почувствовал, будто я уже 100 лет в команде.

Было сложно принимать решение, потому что мне нравится в «Динамо», чувствую себя, как дома. Тем не менее, я много думал, и, учитывая ситуацию в «Динамо», где смотрят на молодых, приходит новое поколение... Остался год контракта, было бы сложно продлить его. Хочу поблагодарить руководство и команду за то, что мне пошли навстречу.

Так получилось, что в начале сезона я мало играл, очень хотелось выйти на поле. Так получилось, что вышел против «Зенита», удалось забить гол, который принес нам победу. Эти эмоции всегда останутся со мной. Рад, что у болельщиков останется такое хорошее воспоминание обо мне.

Приятно слышать, что болельщики любят меня, что у них останутся хорошие воспоминания обо мне. Надеюсь, все это по заслугам. Буду очень скучать по «Динамо» и болельщикам. Для меня главным было, чтобы я запоминался как хороший человек, а как футболист — уже не самое главное.