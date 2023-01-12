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Сегодня, 16:45

Бразильский журналист сказал, вернется ли Марио Фернандес в ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бразильский журналист Фабио Алейшо в интервью «СЭ» выразил неуверенность, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА.

— Марио Ферандес решил возобновить карьеру в «Интернасьонале». Вернется ли он потом в ЦСКА?

— Пока рано об этом говорить. Он же не провел еще ни одного матча за «Интернасьонал». Если его нынешняя команда выиграет чемпионат Бразилии, будет выступать в Кубке Либертадорес, думаю, Марио останется на родине. Понятно, что в ЦСКА, наверное, ему предложат более выгодные условия, однако в Бразилии он вместе с семьей. Поживем — увидим.

В декабре 2022 года 32-летний защитник подписался на годичную аренду в «Интернасьонал» с согласия ЦСКА. Бразильский футболист выступал за «армейцев» с 2012 года, за это время он провел за красно-синих 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач во всех турнирах.

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Марио Фернандес
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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