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Защитник «Химок» Ориньо: «Уже сходил с Глушаковым в баню. Денис — мой друг»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Химок» Ориньо рассказал, что подружился с полузащитником подмосковной команды Денисом Глушаковым.

«Уже довелось сходить с Глушаковым в баню. Насколько она жесткая? Нормальная. Температура, как в Бразилии, а там 50 градусов. Мы в бане даже перекинулись парой фраз на португальском. Денис играл на чемпионате мира в Бразилии, поэтому что-то сказать может. Глушаков — мой друг», — приводит Sport24 слова Ориньо.

В 1-м туре чемпионата России-2024/25 «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Во 2-м туре подмосковная команда сыграет против «Спартака».

Источник: Sport24
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
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 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
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