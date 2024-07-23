Защитник «Химок» Ориньо: «Уже сходил с Глушаковым в баню. Денис — мой друг»

Защитник «Химок» Ориньо рассказал, что подружился с полузащитником подмосковной команды Денисом Глушаковым.

«Уже довелось сходить с Глушаковым в баню. Насколько она жесткая? Нормальная. Температура, как в Бразилии, а там 50 градусов. Мы в бане даже перекинулись парой фраз на португальском. Денис играл на чемпионате мира в Бразилии, поэтому что-то сказать может. Глушаков — мой друг», — приводит Sport24 слова Ориньо.

В 1-м туре чемпионата России-2024/25 «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Во 2-м туре подмосковная команда сыграет против «Спартака».