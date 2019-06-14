Божович останется в "Крыльях"

Заместитель губернатора Самарской области Александр Фетисов сообщил, что Миодраг Божович останется главным тренером "Крыльев Советов". Черногорский специалист возглавил самарцев по ходу сезона-2018/19 после увольнения Андрея Тихонова. Под его руководством самарцы заняли 13-е место в таблице, а в стыковых матчах за место в РПЛ победили "Нижний Новгород" (3:1, 0:1).

Божович работает в России с 2008 года (с перерывом). Ранее он возглавлял "Амкар", "Москву", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и "Арсенал". С дончанами он выиграл Кубок России в 2014 году.

- Шикунов покинул [должность спортивного директора], исчерпывающий комментарий по этому поводу дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Божович останется тренером как один из опытных [руководителей], - цитирует ТАСС Фетисова.

Александр Шикунов занимал пост спортивного директора "Крыльев" в сезоне-2018/19. Дмитрий Азаров ранее критически оценил его работу.