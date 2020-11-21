Боярский об отсутствии капитанской повязки у Дзюбы: «Это трусость. Просто за свою задницу страшновато»
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский остался недовольным решением Сергея Семака не возвращать капитанскую повязку Артему Дзюбе в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом». Игра пройдет 21 ноября, начало — в 16.30 (мск).
— Это неправильное решение, — уверен Боярский. — Оно необоснованно. Ситуация с видео никак не должна отражаться на спортивной составляющей его карьеры.
— Почему тогда принимаются такие решения? И отстранение от сборной, и лишение капитанской повязки в «Зените». С чем это связано?
— Осторожностью. А вдруг кто-то скажет что-то, по головке не погладит. Это не по-мужски. Трусость, вот и все. Никакой моральной подоплеки, просто за свою задницу страшновато.
— И Черчесов, и Семак боятся общественной реакции?
— Конечно. А вдруг в своей собственной карьере что-то изменится? Лучше от греха подальше, как у Чехова: «чтобы ничего не вышло, не дай бог».
— В матче с «Краснодаром» «Вираж» не поддержал Дзюбу, а даже наоборот. Почему?
— Значит, не самые преданные болельщики.
— Давление отразится на Дзюбе?
— Нет, не отразится. Что же он, девочка, что ли? Он будет делать то, что умеет. В меру своих сил. Посмотрим сегодня, как сложится игра. Я думаю, выиграем 2:0. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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