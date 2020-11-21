Боярский об отсутствии капитанской повязки у Дзюбы: «Это трусость. Просто за свою задницу страшновато»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский остался недовольным решением Сергея Семака не возвращать капитанскую повязку Артему Дзюбе в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом». Игра пройдет 21 ноября, начало — в 16.30 (мск).

— Это неправильное решение, — уверен Боярский. — Оно необоснованно. Ситуация с видео никак не должна отражаться на спортивной составляющей его карьеры.

— Почему тогда принимаются такие решения? И отстранение от сборной, и лишение капитанской повязки в «Зените». С чем это связано?

— Осторожностью. А вдруг кто-то скажет что-то, по головке не погладит. Это не по-мужски. Трусость, вот и все. Никакой моральной подоплеки, просто за свою задницу страшновато.

— И Черчесов, и Семак боятся общественной реакции?

— Конечно. А вдруг в своей собственной карьере что-то изменится? Лучше от греха подальше, как у Чехова: «чтобы ничего не вышло, не дай бог».

— В матче с «Краснодаром» «Вираж» не поддержал Дзюбу, а даже наоборот. Почему?

— Значит, не самые преданные болельщики.

— Давление отразится на Дзюбе?

— Нет, не отразится. Что же он, девочка, что ли? Он будет делать то, что умеет. В меру своих сил. Посмотрим сегодня, как сложится игра. Я думаю, выиграем 2:0. (Константин Колмаков)