Боярский о легионерах «Зенита»: «Конечно, все нормальные люди хотят видеть на поле своих игроков»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» ответил на вопрос, не пугает ли его количество легионеров в составе сине-бело-голубых.

«Я вообще человек не очень трусливый. Испугать количеством бразильцев в «Зените» меня очень сложно. Это политика клуба, и я не смею в нее вмешиваться. Конечно, все нормальные люди хотят видеть на поле своих игроков. Но это надо воспринимать как должное. И следить за тем, как клуб развивается», — сказал Боярский «СЭ».

В марте этого года экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что решил уйти из клуба, потому что он стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро.