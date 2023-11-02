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Сегодня, 14:09

Тикнизян не жалеет, что не ушел из «Локомотива» в зарубежный клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о несостоявшемся переходе в европейский клуб в летнее трансферное окно.

«Сейчас уже поздно думать о переходе в иностранный клуб, трансферное окно закрылось. Так что я вообще об этом не думаю, ни о чем не жалею. Я счастлив в «Локомотиве», это самое главное» — цитирует Тикнизяна ТАСС.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 18 матчей за железнодорожников, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Тикнизян прокомментировал «СЭ» присутствие скаутов «Лацио» на матче сборной Армении с его участием.

Источник: ТАСС
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
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Сочи – Динамо
 - : -
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Иван Обляков

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Пари Нижний Новгород

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