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Сегодня, 20:53

Бояринцев заявил, что «Спартаку» надо переломить ситуацию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Денис Бояринцев сказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы выбраться из кризиса.

«Спартак» сейчас потерял двух лидеров — Джикию и Промеса. Один — важная часть команды в атаке, другой — в обороне. Конечно, это потери для команды, но «Спартак» располагает опытными футболистами. Тот же Зобнин, Соболев могут взять на себя лидерские качества. С потерей Промеса «Спартак» много потерял. В обороне Джикию некем заменить, он постоянно руководит игрой. У команды сейчас сложная ситуация. Кому-то надо находить в себе силы брать на себя бремя лидерства. В моей карьере была ситуация, когда лидеры получали травму, но общекомандный уровень спасал в данных обстоятельствах. Можно провалиться в одном, двух турах, но в тренировочном процессе наигрываются другие связи. Есть выходы из положения, их надо искать. Нужно определиться с людьми, которые могут повести за собой команду. «Спартаку» будет тяжело в предстоящих матчах. В ближайшем туре игра с «Торпедо», у которого тоже тяжелая турнирная ситуация. Этой команде нельзя терять очки. Автозаводцы будут биться. У «Спартака» должен встать вопрос самолюбия и ответственности. Красно-белым надо переломить ситуацию, чтобы не вылететь из тройки. Зрелым футболистам «Спартака» надо становиться лидерами", — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 22 турах. В последних пяти матчах во всех турнирах команда не одержала ни одной победы (3 ничьи, 2 поражения).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-spartaku-nado-perelomit-situatsiyu-inache-iz-trojki-mozhno-vy-past/
Денис Бояринцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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