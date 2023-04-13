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Сегодня, 21:03

Шикунов заявил, что в борьбе за первое место в РПЛ вообще нет никакой интриги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился ожиданиями от игры 23-го тура с «Зенитом».

«В борьбе за первое место нет никакой интриги вообще. Интрига в чемпионате в целом? В целом, за второе место — обострится, да. Заслуженно ли «Ростов» идет на втором месте? Он идет на втором, значит, заслуженно. Люди же набрали эти очки, люди выигрывали. У кого-то, может, состав сильнее, но игра этих команд нестабильна. В «Ростове» же все идет нормально, раз они по максимуму набирают очки. «Зенит» — чемпион, а второе и третье место распределят «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Почему не «Динамо»? «Динамо» в ужасном состоянии, с ужасной игрой, отставание уже слишком большое. Им тяжело будет достать лидеров, осталось-то девять туров. При той игре, которая сейчас у «Динамо», шансов нет», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После 22-го тура «Ростов» занимает второе место, а «Зенит» — первое. Команды сыграют между собой уже в 23-м туре, начало — в 19:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-v-bor-be-za-pervoe-mesto-v-rpl-voobshhe-net-nikakoj-intrigi/
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Александр Шикунов
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  • Морская свинка_Chen_1979

    Я вам больше скажу - интриги и через год не будет. Те кто понимает - давно уже отпустили ситуацию и понимают что в розыгрыше второе место - именно оно чемпионское.

    13.04.2023

  • hovawart645

    Точно девять?) А динамиков то закопал...

    13.04.2023

    • Бояринцев заявил, что «Спартаку» надо переломить ситуацию

    Каманцев ответил на приглашение Карпина: «С удовольствием приму участие в семинаре»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
    2
    		 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
    3
    		 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
    4
    		 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
    5
    		 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
    6
    		 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
    7
    		 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
    8
    		 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
    9
    		 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
    10
    		 Урал 22 7 4 11 24-35 25
    11
    		 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
    12
    		 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
    13
    		 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
    14
    		 Факел 22 2 11 9 27-41 17
    15
    		 Химки 22 3 4 15 19-50 13
    16
    		 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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    15.04 14:00
    Кр. Советов – Химки
    		 - : -
    15.04 14:00
    Динамо – Пари НН
    		 - : -
    15.04 16:30
    Сочи – Краснодар
    		 - : -
    15.04 16:30
    Урал – ЦСКА
    		 - : -
    15.04 19:00
    Торпедо – Спартак
    		 - : -
    16.04 14:00
    Оренбург – Локомотив
    		 - : -
    16.04 16:30
    Факел – Ахмат
    		 - : -
    16.04 19:00
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    		 16
    Филипе Силва Малком

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