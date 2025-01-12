Борис Ротенберг — о «Локомотиве»: «Взобраться наверх — это одно, а вот там остаться — совершенно другая история»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении железнодорожников в этом сезоне.

«В «Локомотиве» правильный подход. Всем нужно его ценить. Нужно понимать, что это единственный клуб, который делает такую большую ставку не только на российских футболистов, но и на воспитанников своего клуба. Это уникальный случай. Команда сейчас идет в лидерах, а это доказывает, что «Локомотив» выбрал правильное направление. Но конец сезона также показал, что команде нужна поддержка болельщиков и людей, связанных с клубом. Взобраться наверх — это одно, а вот там остаться — совершенно другая история. Время покажет, как мы справимся», — сказал Ротенберг «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

Дарик Агаларов