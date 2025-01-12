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Сегодня, 10:25

В «Спартаке» сообщили, что перенесший операцию на колене Бабич будет готов ко второй части сезона

Микеле Антонов
Корреспондент
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Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии защитника Срджана Бабича после перенесенной операции.

— Есть те, кто не сможет полноценно тренироваться?

— Бабичу было проведено запланированное оперативное лечение. Все прошло хорошо. После операции получал качественную помощь. Сегодня проходит без ограничений всех специалистов. Далее будем планировать индивидуальную программу. Игрок будет готов к началу сезона.

— Что за операция была у Бабича?

— Он получил травму в сборной Сербии. Совместными усилиями сделали все, чтобы игрок прекрасно провел тяжелейшие матчи против ведущих клубов нашей страны. Далее была проведена плановая операция на колене.

В этом сезоне 28-летний Бабич провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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В «Спартаке» сообщили, что у игроков команды нет проблем с лишним весом
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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