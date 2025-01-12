В «Спартаке» сообщили, что перенесший операцию на колене Бабич будет готов ко второй части сезона

Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии защитника Срджана Бабича после перенесенной операции.

— Есть те, кто не сможет полноценно тренироваться?

— Бабичу было проведено запланированное оперативное лечение. Все прошло хорошо. После операции получал качественную помощь. Сегодня проходит без ограничений всех специалистов. Далее будем планировать индивидуальную программу. Игрок будет готов к началу сезона.

— Что за операция была у Бабича?

— Он получил травму в сборной Сербии. Совместными усилиями сделали все, чтобы игрок прекрасно провел тяжелейшие матчи против ведущих клубов нашей страны. Далее была проведена плановая операция на колене.

В этом сезоне 28-летний Бабич провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.