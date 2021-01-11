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Борис Ротенберг поддержал решение Миладиновича получить российское гражданство

18:08
Борис Ротенберг-старший. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Борис Ротенберг-старший. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг поддержал стремление защитника Ивана Миладиновича получить гражданство России.

Иван Миладинович.Миладинович сообщил, что получит российский паспорт и хочет сыграть за сборную

В интервью «СЭ» 26-летний серб заявил, что в 2021 году получит российский паспорт и надеется в будущем попасть в сборную России.

— Хорошо, что у него такое желание есть, мне это нравится! — цитирует ТАСС Ротенберга. — Выступал ли клуб инициатором в этом вопросе? Нет.

В нынешнем сезоне на счету Миладиновича 17 матчей и 1 гол в составе «Сочи».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10435569

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