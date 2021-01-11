Борис Ротенберг поддержал решение Миладиновича получить российское гражданство

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поддержал стремление защитника Ивана Миладиновича получить гражданство России.

В интервью «СЭ» 26-летний серб заявил, что в 2021 году получит российский паспорт и надеется в будущем попасть в сборную России.

— Хорошо, что у него такое желание есть, мне это нравится! — цитирует ТАСС Ротенберга. — Выступал ли клуб инициатором в этом вопросе? Нет.

В нынешнем сезоне на счету Миладиновича 17 матчей и 1 гол в составе «Сочи».