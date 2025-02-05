Тео Бонгонда: «С Промесом много общаемся, он мне как брат»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал СЭ об общении с экс-нападающим московской команды Квинси Промесом и оценил возможность возвращения нидерландского футболиста к красно-белым.

— После игры с «Астаной» вы общались с Промесом. Тот сказал, что вы больше всего его поддерживали. Что можете сказать о его приезде?

— С Квинси много общаемся. Он мне как брат. Когда я приходил, он много помогал. Стараюсь помогать ему.

— Веришь, что он вернется в «Спартак»?

— Надеюсь, что да. Но я никак не влияю на решение.

Промес выступал за московский клуб в периоды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В сентябре форвард заключил соглашение с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ. Футболист ожидает решения суда об экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата. В начале января 2025 года СЭ сообщил, что 33-летний нападающий может получить разрешение на выезд из ОАЭ в феврале.