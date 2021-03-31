Болельщики «Уфы» признали Урунова лучшим игроком команды в феврале-марте

Полузащитник Остон Урунов стал лучшим футболистом «Уфы» в феврале-марте по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба из Башкортостана.

20-летний узбек получил 45 процентов голосов по итогам голосования на сайте уфимцев. Второе место занял нападающий Тимур Жамалетдинов, третьим стал вратарь Александр Беленов.

Урунов выступает за «Уфу» на правах аренды из «Спартака» с февраля 2021 года. Футболист провел 5 матчей за команду в нынешнем сезоне, на его счету 1 результативная передача.