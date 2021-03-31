В «Уфе» рассказали, когда определятся по выкупу Урунова
14:18
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с арендованным полузащитником клуба Остоном Уруновым.
«У него все нормально. До этого были мелкие травмы, а сейчас уже все хорошо, он и за сборную успел сыграть. Посмотрим, что будет дальше. Аренда у него с правом выкупа. Определяться по нему будем уже в коне сезона, сейчас никаких планов нет, впереди у него большая работа с командой и важные матчи», — сказал Газизов «СЭ».
20-летний полузащитник сборной Узбекистана в феврале был арендован «Уфой» у московского «Спартака». Срок аренды рассчитан до июня 2021 года.
(Сергей Федоров)
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