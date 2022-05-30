Болельщики «Динамо» попрощались со Шварцем, качая его на руках

Болельщики из фанатского объединения «Динамо» устроили специальную акцию в честь тренера Сандро Шварца.

Он встретили его песней Danke, Sandro Schwarz и зажженными фаерами. Шварц не сумел сдержать слез. Фанаты качали 43-летнего немецкого специалиста на руках.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2) объявил об уходе.

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.