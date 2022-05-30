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Шварц написал письмо болельщикам «Динамо»: «Для меня было делом принципа довести нынешний сезон до конца»

Шварц написал открытое письмо болельщикам «Динамо»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц попрощался с болельщиками московского клуба.

«Любимая семья «Динамо»!

Последние дни были для меня очень тяжелыми. И я говорю не про поражение в финале Кубка — хотя, безусловно, оно тоже стало для меня очень болезненным. Но, прежде всего, эти дни получились столь трудными, потому что я должен был проститься с «Динамо»...

За последние месяцы мир сильно изменился. Он уже не такой, каким был, когда я продлевал контракт с клубом. Но, несмотря на это, я не ушел сразу — и это было потому, что этот клуб, и особенно люди, работающие в нем, находятся в моем сердце. Я чувствовал их отношение и видел их поступки. Поэтому для меня было делом принципа довести нынешний сезон до конца.

К сожалению, в концовке нам не хватило удачи, чтобы отпраздновать огромный успех. Но мы все равно можем гордиться тем, чего мы достигли ВМЕСТЕ.

«Динамо» стало топ-командой, которая участвовала в борьбе за титул. У нашей команды есть узнаваемое лицо. Философия игры, привлекательная и успешная. У нас есть игроки, которые добились огромного прогресса за последнее время. Игроки с талантом, характером и эмоциями. Я абсолютно уверен, что эти ребята в ближайшие годы продолжат себя проявлять и их имена будут на слуху. И что самое важное, нам удалось создать нерушимую связь между фанатами, командой, штабом и персоналом, сотрудниками и руководством клуба. Скажу честно, раньше я никогда и нигде с подобным единением не сталкивался.

Хочу поблагодарить вас всех от всего сердца. За ваше уважение, за вашу поддержку, за ваше доверие. Я бы с радостью сказал персональные слова благодарности каждому болельщику и каждому сотруднику. Но позвольте мне в этот момент отдельно назвать двоих. Это Андрей Воронин и Иван Ордец.

Ну, вот и все. Кто знает, что ждет нас в будущем. В Германии «До свидания» звучит как Auf Wiedersehen — что можно перевести как «скоро увидимся». Я надеюсь, что мы с вами и правда скоро увидимся. В гораздо лучших обстоятельствах.

Spasibo bolschoje!» - написал Шварц.

Шварц на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2) объявил об уходе из «Динамо».

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.

ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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