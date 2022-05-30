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30 мая, 23:50

Карякин — о Ваноли в «Спартаке»: «Было больше ожиданий от его работы»

Карякин оценил работу Ваноли в «Спартаке»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский шахматист Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе Паоло Ваноли в «Спартаке».

«У меня от его работы было больше ожиданий. Казалось, что он способен на большее. Ему дали поработать, это нормально. Думаю, что руководство все делает правильно», — сказал Карякин «СЭ».

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
Сергей Карякин (шахматы)
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