Российский шахматист Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе Паоло Ваноли в «Спартаке».

«У меня от его работы было больше ожиданий. Казалось, что он способен на большее. Ему дали поработать, это нормально. Думаю, что руководство все делает правильно», — сказал Карякин «СЭ».

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.