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В «Нижнем Новгороде» отреагировали на фото Кержакова возле стадиона

19:10
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Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отреагировал «СЭ» на Stories Александра Кержакова в Instagram: фото было сделано у стадиона нижегородской команды. Ранее стало известно, что бывший футболист входит в список кандидатов на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Кержаков не назначен главным тренером. Он пока никак не относится к клубу. Мы находимся в поиске, у нас есть ряд кандидатов. Кержаков входит в число кандидатов, мы им интересуемся, но на сегодняшний день контракт ни с кем не подписан», — сказал Измайлов.

Александр Кержаков по окончании сезона-2020/21 покинул пост главного тренера «Томи», которая завершила сезон в зоне вылета Олимп-ФНЛ, заняв 18-е место (41 очко).

(Екатерина Звенигородская, Владимир Пушкарев)

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