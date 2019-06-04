Бистрович считает, что прошлый сезон был неплохим для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович - о выступлении команды в прошлом сезоне. Армейцы заняли четвертое место в чемпионате России.

— Я бы сказал, что в итоге сезон получился неплохим, — цитируют Бистровича "Известия". — Нужно принять тот факт, что мы создали новую, очень молодую команду, и нам удалось оставаться на вершине таблицы в течение всего сезона. Конечно, могли добиться большего успеха во второй части чемпионата. Мы старались, но иногда результат не приходит. Именно потому все любят футбол — он непредсказуем.

22-летний футболист в прошедшем сезоне провел 23 матча за ЦСКА, забил два мяча и сделал один голевой пас.

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