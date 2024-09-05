Билялетдинов — о решении работать с молодежью в «Локомотиве»: «Нахожусь в процессе учебы, для меня это только полезно»

Тренер отдела индивидуальной подготовки Департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» объяснил решение тренировать молодежь в академии железнодорожников.

«У меня не совсем детский футбол, скажем так, переходный в старшие возраста. Я работаю в Департаменте развития молодежного футбола «Локомотива». Мне интересно, потому что рядом со мной работают настоящие профессионалы, складывается отличный коллектив. Я ранее тренировал и 17-летних ребят, есть опыт. Сейчас нахожусь в процессе учебы, для меня это только полезно», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Билялетдинов является воспитанником «Локомотива». За основную команду хавбек провел 186 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 28 результативных передач. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России в 2004 году, а также обладателем Суперкубка России и Кубка страны.

(Александр Абустин)