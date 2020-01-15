Белорусы Ковалев и Громыко стали игроками тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» подписал белорусских полузащитников Юрия Ковалева и Валерия Громыко. Оба игрока ранее выступали за солигорский «Шахтер».

?Валерий и Юрий, Добро пожаловать в красно-желтую семью ???



Подробности подписания новичков «Арсенала» по ссылке???https://t.co/PpGeFuwNYq pic.twitter.com/kmw7AIAkIt — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 15, 2020

26-летний Ковалев является крайним полузащитником, может сыграть и на позиции второго нападающего. Его игровой номер в «Арсенале» 15-й. Контракт заключен на 2,5 года.

22-летний Громыко — центральный атакующий полузащитник, в «Арсенале» он будет играть под 18-м номером. Контракт заключен на 3,5 года.