Белорусы Ковалев и Громыко стали игроками тульского «Арсенала»
22:37
Тульский «Арсенал» подписал белорусских полузащитников Юрия Ковалева и Валерия Громыко. Оба игрока ранее выступали за солигорский «Шахтер».
?Валерий и Юрий, Добро пожаловать в красно-желтую семью ???— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 15, 2020
Подробности подписания новичков «Арсенала» по ссылке???https://t.co/PpGeFuwNYq pic.twitter.com/kmw7AIAkIt
26-летний Ковалев является крайним полузащитником, может сыграть и на позиции второго нападающего. Его игровой номер в «Арсенале» 15-й. Контракт заключен на 2,5 года.
22-летний Громыко — центральный атакующий полузащитник, в «Арсенале» он будет играть под 18-м номером. Контракт заключен на 3,5 года.
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