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Бека Микелтазе — о матче с «Ростовом»: «Сейчас все карты раскрывать не хотел бы»

19:18
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Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе оценил готовность команды к матчу 7-го тура чемпионата России против «Ростова».

— Очень хороший настрой в команде, мы нацелены на победу, будем стараться брать три очка, — приводит слова форварда официальный сайт казанцев.

— Сам «Ростов» уже изучили? Может, выделите кого-то из игроков?

— Мы каждый матч разбираем, смотрим каждую неделю. Знаем их плюсы и минусы. Сейчас все карты раскрывать не хотел бы, но мы хорошо информированы о сопернике. Там работает тренер Виталий Кафанов, который раньше работал здесь, есть очень сильный седьмой номер (Роман Еременко). У них есть классные игроки.

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/beka-mikeltadze-u-komandy-horoshiy-nastroy

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