Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе оценил готовность команды к матчу 7-го тура чемпионата России против «Ростова».

— Очень хороший настрой в команде, мы нацелены на победу, будем стараться брать три очка, — приводит слова форварда официальный сайт казанцев.

— Сам «Ростов» уже изучили? Может, выделите кого-то из игроков?

— Мы каждый матч разбираем, смотрим каждую неделю. Знаем их плюсы и минусы. Сейчас все карты раскрывать не хотел бы, но мы хорошо информированы о сопернике. Там работает тренер Виталий Кафанов, который раньше работал здесь, есть очень сильный седьмой номер (Роман Еременко). У них есть классные игроки.