Нападающий Константин Базелюк покинул ЦСКА в статусе свободного агента, информирует официальный сайт московской команды. У 26-летнего россиянина истек контракт с красно-синими.

Базелюк в прошедшем сезоне на правах аренды играл за СКА, где провел 33 матча, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

Форвард является воспитанником ЦСКА. Выступал за команду с 2010 года. В общей сложности принял участие в 27 играх москвичей, забил 4 мяча и отметился 1 результативной передачей.

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