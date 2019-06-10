Нападающий Константин Базелюк покинул ЦСКА в статусе свободного агента, информирует официальный сайт московской команды. У 26-летнего россиянина истек контракт с красно-синими.
Базелюк в прошедшем сезоне на правах аренды играл за СКА, где провел 33 матча, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
Форвард является воспитанником ЦСКА. Выступал за команду с 2010 года. В общей сложности принял участие в 27 играх москвичей, забил 4 мяча и отметился 1 результативной передачей.
Константин Базелюк покинул #ЦСКА в статусе свободного агента https://t.co/4AoUw433rZ pic.twitter.com/Nqu5lVevaQ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 июня 2019 г.
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/konstantin-bazelyuk-pokinul-pfk-cska/