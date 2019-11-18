Баста комментировал матч ЦСКА — СКА. И вот, как это было
19:55
Популярный рэпер Василий «Баста» Вакуленко выступил в роли комментатора контрольного матча между ЦСКА и ростовским СКА. Этим летом Баста стал владельцем команды из Ростова-на-Дону.
Игра завершилась победой ЦСКА со счетом 5:1.
Небольшой фрагмент включения @bastaakanoggano в прямой эфир #CSKATV!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 18, 2019
Полностью послушать и посмотреть можно в трансляции матча: https://t.co/q3paV3KfTl pic.twitter.com/s60g3cUa0p
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