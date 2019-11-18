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Баста комментировал матч ЦСКА — СКА. И вот, как это было

19:55

Популярный рэпер Василий «Баста» Вакуленко выступил в роли комментатора контрольного матча между ЦСКА и ростовским СКА. Этим летом Баста стал владельцем команды из Ростова-на-Дону.

Игра завершилась победой ЦСКА со счетом 5:1.

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