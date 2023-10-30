Башич: «Не думаю о получении российского паспорта»

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, что не намерен получать российский паспорт. Также он отметил, что его не интересуют выступления за сборную России.

«Вообще не думаю о получении российского паспорта. Как и о выступлениях за сборную России. Слушайте, я капитан молодежной сборной Боснии и Герцеговины. Я в шаге от первой сборной и хочу играть за эту команду. У меня есть еще и хорватский паспорт к тому же. Но кто знает, что может произойти в будущем», — приводит «РБ Спорт» слова Башича.

Башич выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 12 матчей в РПЛ и отметился 1 голом.