Барановская принципиально не называет Аршавина бывшим мужем, cчитая сожителем. И вот почему

Бывшая гражданская жена экс-капитана сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская отметила, что те, мужчины и женщины, которые просто живут вместе, являются сожителями. В их союзе родилось трое детей.

— Кто нас близко знает, видели, что я всегда была на втором плане, — сказала Барановская в интервью YouTube-каналу «А поговорить». — Но я никогда не считала, что живу со звездой. Я жила с человеком. Что до одного из моих интервью, что не Аршавин — звезда, а я, это была такая защитная реакция. Кто знал, то понимал, о чем я.

И нет, я не играю в это, кто из нас умрет богатым и счастливым. А мне до сих пор пишут... Чем поклясться, чтобы поверили? Когда говорят, что я что-то доказала... Понимаете, у меня не было этой цели, не было даже мысли.

Я принципиально его не называю бывшим мужем. Несмотря на то, что мы много лет прожили, он был мой сожитель. Объясню почему. Хочу, чтобы все, кто сожительствуют сейчас, поняли, что они вообще не гражданские мужья и жены друг другу, а сожители.