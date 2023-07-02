«Балтика» проиграла «Шиннику» на сборах
«Шинник» обыграл «Балтику» в товарищеском матче в рамках летних сборов — 1:0.
Единственный мяч на 13-й минуте встречи забил полузащитник ярославцев Артем Малахов.
На 37-й минуте красную карточку получил полузащитник «Шинника» Михаил Гащенков. По договоренности сторон удаленных футболистов можно было заменять, вместо Гащенкова на поле вышел Игорь Соколов.
Товарищеские матчи. Клубы
«Балтика» — «Шинник» — 0:1 (0:1)
Гол: Малахов, 12.
2 июля. Химки. Стадион «Родина».
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4
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5
|Ахмат
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6
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10
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11
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0-0
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14
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|0-0
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15
|Рубин
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16
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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