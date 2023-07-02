«Балтика» проиграла «Шиннику» на сборах

«Шинник» обыграл «Балтику» в товарищеском матче в рамках летних сборов — 1:0.

Единственный мяч на 13-й минуте встречи забил полузащитник ярославцев Артем Малахов.

На 37-й минуте красную карточку получил полузащитник «Шинника» Михаил Гащенков. По договоренности сторон удаленных футболистов можно было заменять, вместо Гащенкова на поле вышел Игорь Соколов.

Товарищеские матчи. Клубы

«Балтика» — «Шинник» — 0:1 (0:1)

Гол: Малахов, 12.

2 июля. Химки. Стадион «Родина».