Бакари Коне: "Я запомнил Дзюбу после чемпионата мира"

Новичок тульского "Арсенала" Бакари Коне в интервью "СЭ" рассказал, что знает, кто такой Артем Дзюба. Он празднует забитые голы в похожем стиле.

– Этот парень играл в "Арсенале"? Видел его на чемпионате мира, он здорово борется за мяч. Я запомнил многих новых игроков после турнира в России. Дзюба – один из них, – говорит Коне. – А почему он так празднует голы? С моим жестом все понятно, это отсыл к прозвищу – генерал. Готов ли я продемонстрировать его, если отличусь весной? Я не так часто забиваю и не всегда его показываю, но могу повторить. Почему бы нет, раз у вас этот жест так популярен.

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