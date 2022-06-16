Бакаев не спрашивал совет у Дзюбы после перехода в «Зенит» из «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев во время своей презентации рассказал о будущих матчах против «Спартака».

Помимо этого, 25-летний хавбек отметил, что не спрашивал совет у Артема Дзюбы после перехода в питерский клуб.

— Противостояние «Зенита» и «Спартака» — серьезное. Не боитесь?

— Возможно, что-то и будет, какая-то встреча. Это в любом случае для меня будет историей, которую я буду вспоминать. Я надеюсь, что своей игрой поменяю настроение болельщиков. Они будут мной довольны. Главное — играть хорошо.

— С Дзюбой общаетесь?

— Нет. Только если в сборной.

— Не спрашивали у него совет?

— Ха-ха. Нет, не спрашивал.