Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» признался, что считает известного тренера Курбана Бердыева своим футбольным отцом.

— Бердыев — мой футбольный отец. Он — первый человек, с которым я буду советоваться по поводу любого трансфера. И не важно, из какой страны поступит предложение — все равно я обращусь к нему. Он меня много чему научил в футболе. И не только в нем — в других аспектах жизни тоже.

— Кстати, вы с Бердыевым часто общаетесь? Что он вам говорит?

— Когда я играю неудачно, он мне звонит и указывает на ошибки. Бердыев мне постоянно помогает даже в быту. Мы с ним постоянно на связи. Всегда меня поддерживал, мотивировал, я ему очень благодарен за это.

— Вы не удивлены, что он так долго без работы?

— Удивлен. Но большой тренер должен работать в большом клубе. Понятно, что он ждет предложения, которое его полностью устроит. Я с ним работал лично и видел, как он преображал команды — сделал «Рубин» чемпионом, добился высоких результатов с «Ростовом» и в Европе, и в России. Сколько игроков он вырастил, и они заиграли с ним ушло в других командах? Это показатель. Мы должны ценить таких людей. И не только его, а, например, Юрия Семина — тренера, с которым «Локомотив» показывал отличные результаты. Нужно ценить таких тренеров, они очень полезны для футбола.

(Гоша Чернов)

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