Азмун не хочет, чтобы Роналду ставил мировой рекорд по числу голов за сборную

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» рассказал, как относится к тому, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время может обогнать рекордсмена по числу голов за сборные — иранца Али Даеи. На счету португальца 102 гола, у Даеи — 109 мячей.

— Иранец Али Даеи все еще удерживает мировой рекорд по голам за сборную, но Криштиану Роналду осталось забить всего семь мячей, чтобы его догнать. Сам Даеи хочет, чтобы португалец его обошел. А вы?

— Понятно, что у Роналду есть все шансы для того, чтобы побить рекорд, — ответил Азмун. — Но Али Даеи — мой кумир. Я уважаю Криштиану, однако не хочу, чтобы он обходил Даеи. К тому же, в будущем наверняка появятся игроки, которые превзойдут обоих.

(Гоша Чернов)

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