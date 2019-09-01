Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»
10:54
Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».
Бразилец испытывает недомогание, но должен вернуться в строй сразу после паузы в чемпионате России на игры сборных. Россиянин же выбыл на пять-шесть недель — у него разрыв связок стопы и несколько мелких переломов, в последнее время Мирзов выходил на поле с травмой. (Вячеслав Короткин)
Матч «Спартак» — «Зенит» начнется в 19.00 по московскому времени.
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Как закончится матч 8-го тура премьер-лиги «Спартак» - «Зенит»?
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи