Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».

Бразилец испытывает недомогание, но должен вернуться в строй сразу после паузы в чемпионате России на игры сборных. Россиянин же выбыл на пять-шесть недель — у него разрыв связок стопы и несколько мелких переломов, в последнее время Мирзов выходил на поле с травмой. (Вячеслав Короткин)

Матч «Спартак» — «Зенит» начнется в 19.00 по московскому времени.

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