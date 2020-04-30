Автомобиль Амира Натхо попал в массовое ДТП

Экс-игрок «Барселоны», ЦСКА и «Локомотива» Амир Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре.

«Вечером 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить красный БМВ. Водитель останавливаться отказался и началась погоня, которая закончилась массовой аварией. Позже выяснилось, что это БМВ Амира Натхо (правда, оформлена машина на его родственника) — бывшего игрока «Дружбы», «Локомотива», ЦСКА и «Барселоны». Однако по предварительным данным за рулем был не сам Амир, а его друг — еще один экс-игрок «Дружбы» Алан Хаконов. По крайней мере именно ему Амир дал машину покататься. После ДТП водитель БМВ хотел скрыться с места аварии, но был задержан. При этом на автомобиле были «левые» номера — официально такие номера числятся за мерседесом. Владелец же мерседеса утверждает, что он много раз жаловался в ГИБДД на «машину двойник» из-за постоянно приходящих штрафов, но его никто не слушал», — сообщает сообщает Telegram-канал «Мутко против».