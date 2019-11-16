Ашот Хачатурянц: «Нам надо обратить внимание на проблему образования судей»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» рассказал, как будет строиться подготовка новых судейских кадров.

— В первую очередь нам надо обратить внимание на проблему образования судей. И этот вопрос, безусловно, в одночасье не решить. В среднесрочной перспективе необходимо проводить образование на базе введенных в РФС программ в лицензированных учебных заведениях. Я подчеркиваю — в лицензированных! Сейчас у нас 53 такие школы. А реально судят люди только из 8 школ.

— Почему?

— Вот это тоже хороший вопрос... Здесь надо разобраться. Насколько мне известно, обучающие материалы разработаны в УЕФА и ФИФА. И наработки можно было бы вполне положить в основу образования наших судей. Считаю, что в качестве практических материалов можно использовать те моменты, которые рассматриваются на экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Это повысит и прозрачность работы РФС, и позволит рационально использовать результаты его деятельности для подготовки молодых арбитров. (Виталий Айрапетов)

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