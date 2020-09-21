Артур Нигматуллин: «У еврокубковых матчей даже запах особый»

Голкипер тульского «Арсенала» Артур Нигматуллин рассказал о целях, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне.

— Как вы думаете, чего не хватает в нынешнем «Арсенале»?

— У нас все есть. У команды отличные условия, организация, только в игровом плане необходимо развить инстинкт победителя. Это наживное. Нужна пара хороших побед, которые придадут уверенность для движения вперед, — цитирует Нигматуллина сайт туляков.

— «Арсенал» в похожей ситуации оказывался минувшим летом. Как вышли из положения, когда играть приходилось в плотном графике?

— Честно говоря, не понимали, почему так происходило. Коллектив строился не одним днем, у многих ребят были такие моменты в карьере. Все вместе мы преодолели тяжелый момент, преодолеем и сейчас.

— Евгений Луценко отмечал, что вроде проигрываешь, а все равно борешься за Лигу Европы.

— Все в премьер-лиге подравнялось. Особняком стоит только «Зенит» в последние два сезона. Действительно, две-три успешные игры — ты в Лиге Европы, две-три неудачи — ты уже внизу. Сегодня можешь почивать на лаврах, а через три дня новая игра, все может поменяться. Нужно уметь держать баланс.

— Невыход в прошлом сезоне в Лигу Европы — разочарование?

— Именно так. Мне всегда хотелось играть в чемпионате, а потом лететь на матчи в Европу. Еврокубки манят. Помню, как летели в Баку. Красивый город... У еврокубковых матчей даже запах особый. Но 2020 год — темные времена, из-за коронавируса все кубарем пошло. Поражения летом не позволили нам дотянуться до шестого места, хотя было очень близко.

— В этом сезоне зацепиться за Лигу Европы сложнее. Необходимо бороться уже за пятое место.

— Когда приходил в «Арсенал», говорил руководителям: ну вот сейчас седьмое место, потом займем шестое. В шутку так говорил, а оказалось правдой. Всегда надо ставить максимальные цели.

— Скоро «Арсенал» стартует в Кубке России, который пройдет по новой формуле.

— С досадой вспоминаю последние розыгрыши. Сначала в полуфинале проиграли «Уралу», на следующий год ему же в серии пенальти в 1/8. Сейчас сыграем в группе на полях клубов низших лиг — в Белгороде и Иваново. Такой формат должен способствовать популяризации футбола в стране. Посмотрим, как все будет.

— Статус соперника в Кубке отходит на второй план.

— Бывает, команда ПФЛ упрется, выдаст матч жизни. Во время игры уже не поменяешь свой настрой, если думаешь, что обыграешь более слабого на одной ноге, точно будут проблемы. Кубок — такая штука, что все может закончиться здесь и сейчас. Уровень ответственности должен быть очень высокий.