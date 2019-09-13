Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о ситуации со школьником Прохором Ильиных, который попал в скандальную ситуацию из-за прически, сделанной в стиле форварда «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича. Руководство школы хотело запретить ему посещать занятия.

— Меня часто спрашивают о Прохоре, — заявил Дзюба в интервью официальному сайту «Зенита». — Я сам не сторонник экстравагантных причесок, сам люблю подшутить и порой негодую. Но шутки шутками, а гнобить или выгонять парня — это неприемлемо. Россия — свободная страна, кто какую прическу хочет носить, пусть носит. Это очень странно, когда взрослые люди начинают вмешиваться. Понимаю, если бы одноклассники его подкалывали, но ситуация с Прохором какая-то бредовая. Уже везде об этом говорят и думаю, будут приняты определенные меры.

Артем Дзюба — о забитом мяче, возвращении в Лигу чемпионов УЕФА и мальчике Прохоре. pic.twitter.com/2NkcU5C6kf — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 13, 2019

После резонанса в СМИ ситуацией с Прохором заинтересовался красноярский СК, а региональное министерство образования выпустило пресс-релиз, осудив действия руководства школы.