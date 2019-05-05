Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пообещал отблагодарить игроков "Арсенала", которые победили "Локомотив" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России. Эта победа позволила "Зениту" досрочно стать чемпионом России.

– Проставитесь "канонирам"?

– Я остался в чате у парней, и как-нибудь обязательно постараюсь накрыть стол. Уже поблагодарил и ребят, и руководство – Гурама Захаровича Аджоева (президент "Арсенала". – Прим. С.Е.) и Алексея Геннадьевича Дюмина (губернатор Тульской области. – Прим. С.Е.). Всех поздравил – и меня поздравили. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Дзюбы