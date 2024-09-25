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Аршавин оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита»

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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил летнее трансферное окно для «Зенита».

«Думаю, клуб провел хорошую работу. Почти все удалось с точки зрения укрепления позиций, которые нуждались в этом», — приводит слова Аршавина Sport24.

Самым дорогим приобретением «Зенита» минувшим летом стал переход аргентинского нападающего Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро.

После девяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. В следующем матче петербуржцы сыграют в гостях с «Краснодаром» 28 сентября.

Источник: Sport24
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
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8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
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11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
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 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
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 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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