"Арсенал" выйдет из отпуска 14 июня. Туляки проведут два сбора

"Арсенал" начнет подготовку к следующему сезону 14 июня, информирует официальный сайт туляков. Подопечные главного тренера Игоря Черевченко проведут первый сбор на тренировочной базе "Желдормаш" (Тула), а второй в австрийском Лиенце с 27 июня по 7 июля.
"Арсенал" примет участие в трех контрольных встречах – 29 июня, 2 и 6 июля. Соперники еще неизвестны.
По итогам прошлого сезона туляки заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ и будут бороться за право участвовать в групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2019/20.
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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/arsenal-nachnet-podgotovku-14-iyunya/
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