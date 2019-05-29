"Арсенал" выйдет из отпуска 14 июня. Туляки проведут два сбора

"Арсенал" начнет подготовку к следующему сезону 14 июня, информирует официальный сайт туляков. Подопечные главного тренера Игоря Черевченко проведут первый сбор на тренировочной базе "Желдормаш" (Тула), а второй в австрийском Лиенце с 27 июня по 7 июля.

"Арсенал" примет участие в трех контрольных встречах – 29 июня, 2 и 6 июля. Соперники еще неизвестны.

По итогам прошлого сезона туляки заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ и будут бороться за право участвовать в групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2019/20.

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