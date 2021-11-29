«Локомотив» потерпел поражение в матче с тульским «Арсеналом»
20:58
Тульский «Арсенал» обыграл «Локомотив» (3:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.
На 17-й минуте счет в матче открыл Даниил Хлусевич. После этого дубль сделал Евгений Марков. Он отличился на 40-й и 58-й минутах.
«Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на 12-е место. У «Локо» 25 очков и четвертая позиция. Команда не смогла победить в третьем матче РПЛ подряд.
В следующем туре «Локомотив» примет «Урал», а «Арсенал» на выезде сыграет с «Химками».
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