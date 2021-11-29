Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» потерпел поражение в матче с тульским «Арсеналом»

20:58
«Арсенал» — «Локомотив» — 3:1. Фото ФК «Локомотив»
«Арсенал» — «Локомотив» — 3:1. Фото ФК «Локомотив»
Теги:

Тульский «Арсенал» обыграл «Локомотив» (3:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

На 17-й минуте счет в матче открыл Даниил Хлусевич. После этого дубль сделал Евгений Марков. Он отличился на 40-й и 58-й минутах.

«Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на 12-е место. У «Локо» 25 очков и четвертая позиция. Команда не смогла победить в третьем матче РПЛ подряд.

В следующем туре «Локомотив» примет «Урал», а «Арсенал» на выезде сыграет с «Химками».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
3:1
Локомотив
Голы
Хлусевич, 17 (1:0), Марков, 40 (2:0), Марков, 58 (3:0), Пабло, 90+3 (3:1)
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников (Давиташвили, 83 ) Степанов Гулиев Кангва Костадинов (Камболов, 75 ) Хлусевич Марков (Луценко, 66 ) Кангва
Локомотив
Худяков Едвай Ненахов Мурило (Пабло, 46) Рыбус (Рыбчинский, 61) Марадишвили Баринов Бека Бека (Бабкин, 76) Петров (Борисенко, 69) Смолов (Зинович, 69) Лисакович
Предупреждения
Костадинов 73, Хлусевич 77, Камболов 84  -  Рыбус 53, Едвай 60, Лисакович 71
Судьи
Москалев (Воронеж) Болховитин (Ленинградская область) Большаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
В Греции призвали НАТО переключить внимание с России на реальные проблемы
4
85
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры