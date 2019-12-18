Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко отметил, что тульский клуб в межсезонье планирует расстаться с 4-5 футболистами.

— Банда и Кингс Кангва — молодые игроки, — цитирует myslo.ru Черевченко. — На них особой надежды не было, что сразу заиграют. Это и возраст, и требования в новой команде немного другие. Им нужен еще год, может, полтора.

Список кандидатов на расставание? Небольшой. Четыре-пять фамилий. Примерно так.

После 19 туров «Арсенал» занимает шестое место в РПЛ, набрав 25 очков при 7 победах, 4 ничьих и 8 поражениях.

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