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«Арсенал» могут покинуть четыре-пять игроков". Черевченко — о трансферных планах тульского клуба

15:40
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко отметил, что тульский клуб в межсезонье планирует расстаться с 4-5 футболистами.

— Банда и Кингс Кангва — молодые игроки, — цитирует myslo.ru Черевченко. — На них особой надежды не было, что сразу заиграют. Это и возраст, и требования в новой команде немного другие. Им нужен еще год, может, полтора.

Список кандидатов на расставание? Небольшой. Четыре-пять фамилий. Примерно так.

После 19 туров «Арсенал» занимает шестое место в РПЛ, набрав 25 очков при 7 победах, 4 ничьих и 8 поражениях.

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Дополнительная информация

https://myslo.ru/city/people/interview/igor-cherevchenko-glavnyj-trener-arsenala-rugat-komandu-pravo-bolel-shikov

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