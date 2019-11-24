«Арсенал» дома принимает «Краснодар» в матче 17-го тура чемпионата России. Форвард туляков Евгений Луценко забил гол в ворота «быков» на 43-й минуте встречи.

Хавбека «Арсенала» Сергея Ткачева никто не встречал на подходе к штрафной «Краснодара», Сергей подал между защитниками, а там Евгений в падении «рыбкой» с линии вратарской пробил под правую штангу ворот Матвея Сафонова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».

? Евгений Луценко воспользовался изумительной передачей Ткачёва и головой отправил мяч мимо Матвея Сафонова.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/yWftoJRYOl — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 24, 2019

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