«Арсенал» — ЦСКА: Гогуа в стартовом составе
15:19
«Арсенал» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч восьмого тура чемпионата России. Новичок армейцев защитник Седрик Гогуа сыграет в стартовом составе.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа, Магнуссон, Кучаев, Влашич, Ахметов, Обляков, Бийол, Чалов.
Стартовые составы команд на матч #АрсеналЦСКА, который начнётся в 16:30 ? #РПЛ pic.twitter.com/dQOKIuYzl6— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 1, 2019
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
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