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«Арсенал» — ЦСКА: Гогуа в стартовом составе

15:19
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«Арсенал» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч восьмого тура чемпионата России. Новичок армейцев защитник Седрик Гогуа сыграет в стартовом составе.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа, Магнуссон, Кучаев, Влашич, Ахметов, Обляков, Бийол, Чалов.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Арсенал Т — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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