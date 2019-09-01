«Арсенал» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч восьмого тура чемпионата России. Новичок армейцев защитник Седрик Гогуа сыграет в стартовом составе.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа, Магнуссон, Кучаев, Влашич, Ахметов, Обляков, Бийол, Чалов.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

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