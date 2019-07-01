Ари ожидал более сложного матча с "Ростовом"

Нападающий "Краснодара" Ари поблагодарил главного тренера Мурада Мусаева за доверие после победы в матче с "Ростовом" (3:0) на предсезонном турнире Кубка Париматч Премьер в Австрии, сообщает Youtube-канал "быков".

– Я думал, что будет более сложный матч. Всегда тяжело играть против "Ростова". Эта команда, которая всегда играет от обороны, но сегодня они сыграли в другой футбол. Я счастлив, что мы выиграли еще один матч. Сейчас мы близки к победе в этом турнире. Счастлив, что мы смогли достичь здесь хороших результатов и реализовать те идеи, которые тренируем в течение недели. Считаю, что команду можно поздравить с успехом.

Тренеры нам говорили про некоторых системообразующих игроков "Ростова". Многие думают, что этот матч - просто тренировка, но выиграть у "Ростова" всегда непросто. Я думаю, что сыграли сегодня хорошо и, слава богу, смогли достичь победы в этом матче.

Я очень спокоен, когда исполняю пенальти. Благодарю тренера за доверие, – сказал Ари в интервью клубной пресс-службе "Краснодара".

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