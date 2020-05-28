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Анюков завершил карьеру и планирует сосредоточиться на тренерской работе

12:35
Александр Анюков. Фото ФК "Крылья Советов".
Александр Анюков. Фото ФК "Крылья Советов".
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Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков покидает команду и на этом завершает карьеру, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что соглашение истекает 31 мая, и клуб решил не продлевать его. Футболист возвращается в Санкт-Петербург и планирует сосредоточится на тренерской деятельности.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Александра Анюкова за работу, которую он проделал в нашем клубе в этом сезоне. Мы всегда рады видеть Александра в Самаре в любом качестве и желаем ему успехов как в футбольной карьере, так и в жизни», — говорится в сообщении.

37-летний Александр Анюков в текущем сезоне провел 18 матчей за «Крылья». Он планирует выступал на правах аренды из «Зенита».

С «Крыльями» Анюков стал бронзовым призером чемпионата России. В составе «Зенита» он пять раз выиграл чемпионат страны, дважды — Кубок России и четырежды Суперкубок России. Также он стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

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