Агент: «Сочи» предложил Бурмистрову контракт еще на год, Никита пока взял время паузу"

Футбольный агент Антон Синьков рассказал, что «Сочи» предложил новый контракт Никите Бурмистрову.

«Буквально три дня назад Бурмистрову предложили контракт еще на год, пока он взял паузу», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Никита Бурмистров провел 24 матча в составе «Сочи», в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.