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Сегодня, 14:50

Шалимов заявил, что Агкацев оставляет очень положительное впечатление

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«У «Краснодара» поменялся вратарь — второй тур подряд играет Агкацев, и играет хорошо. В принципе, перемены были логичны: Матвей не очень удачно отыграл последние матчи, были ошибки, плюс, я вижу по прессе, начали писать про личную историю, это всегда влияет, трудно абстрагироваться — возможно, это дергает, когда начинают писать и обсуждать. Агкацев отлично отыграл два матча, очень положительное впечатление парень оставляет — уверенный, не допускает даже одной помарки. Кто будет следующий матч в РПЛ играть, наверное, тот и сыграет в финале Кубка», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

21-летний Агкацев в текущем сезоне провел за первую команду «Краснодара» 7 матчей во всех турнирах и пропустил 5 мячей. В четырех поединках голкипер оставил свои ворота «на замке».

«Краснодар» с 47 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ochen-polozhitel-noe-vpechatlenie-ostavlyaet-agkatsev/
Игорь Шалимов
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РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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