Шалимов заявил, что Агкацев оставляет очень положительное впечатление

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«У «Краснодара» поменялся вратарь — второй тур подряд играет Агкацев, и играет хорошо. В принципе, перемены были логичны: Матвей не очень удачно отыграл последние матчи, были ошибки, плюс, я вижу по прессе, начали писать про личную историю, это всегда влияет, трудно абстрагироваться — возможно, это дергает, когда начинают писать и обсуждать. Агкацев отлично отыграл два матча, очень положительное впечатление парень оставляет — уверенный, не допускает даже одной помарки. Кто будет следующий матч в РПЛ играть, наверное, тот и сыграет в финале Кубка», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

21-летний Агкацев в текущем сезоне провел за первую команду «Краснодара» 7 матчей во всех турнирах и пропустил 5 мячей. В четырех поединках голкипер оставил свои ворота «на замке».

«Краснодар» с 47 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.