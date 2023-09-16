Андрей Федун опроверг информацию, что его брат решил навсегда покинуть страну

Экс-член совета директоров «Спартака» Андрей Федун опроверг «СЭ» информацию о том, что Леонид Федун покинул страну и не планирует возвращаться в Россию.

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Инсайдер».

— Правда ли, что Леонид Арнольдович покинул страну и не планирует возвращаться?

— Чушь собачья!

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года, после 18 лет в руководстве клуба.