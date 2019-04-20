Анатолий Мещеряков: "Финал чемпионата России будет очень интересным"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча с ЦСКА (1:1) отметил, что борьба за золотые медали будет идти до последнего тура.

– Какие впечатления от матча?

– Была достойная игра достойных противников. Первый тайм армейцы начали более агрессивно, и преимущество было на их стороне, а во втором тайме тренерский штаб железнодорожников перестроил игру, добавил опорника, кого нам не хватало, и второй тайм остался за нами. Но, как говорится, счет на табло. Это игра и я хочу поблагодарить ребят и болельщиков, и "Локомотива", и ЦСКА. Потому что сегодня было достойное боление достойного матча. Я не могу ни сказать, что надо трактовать моменты одинаково, потому что возникало недопонимание, почему один эпизод трактуется так, а другой – по-другому. А так матч был тяжелым, было много борьбы. Жаль, что не забили, хорошо, что не пропустили. Как всегда, будем готовиться к следующему матчу, он у нас тяжелый – выезд в Ростов. Вся борьбы еще впереди. Еще осталось шесть туров. Думаю, что финал чемпионата будет очень интересным. То, что он такой, показывает количество зрителей, которые пришли поддержать "Локомотив" и ЦСКА.

– Как оцените игру Дмитрия Тарасова?

– Не хочу оценивать ребят, но он вышел достойно и сыграл достойно. Наверное, долго копил энергию и силы. Будем настраиваться на следующий матч. "Ростов" сегодня уступил. Надеемся на мастерство наших физиотерапевтов, тренерского штаба и энергию футболистов. Во втором тайме они вышли максимально заряженными на борьбу.

– Шансы на золотые медали еще есть?

– У всех есть. Впереди шесть туров, у кого-то семь. Все будет до последнего тура. Тем хорош футбол. Он привлекает зрителей своей непредсказуемостью. (Елена Григорьевская)